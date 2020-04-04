جامعة المنصورة: نعمل على تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي بمكونات محلية

وجه دكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة، الشكر للأطقم الطبية التي تعمل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ضد كورونا"، عبر شاشة "DMC"، أن الحاجة أم الاختراع، واحتمال تزايد عدد الإصابات جعلت الجامعة تحاول عمل خطوة استباقية حتى لو كانت في مراحلها الأولوية تحسبا لتزايد الاحتياج، ولهذا سعت إلى تصنيع أجهزة تنفس صناعي.

وحول فكرة عمل الجهاز، قال البيومي: "حاولنا قسمة الهواء الخارج من جهاز التنفس الاصطناعي للوصول إلى دائرتي تنفس اصطناعي، وهي ليست فكرة جديدة، ولكن جرى تداولها بشكل محدود في بعض الدوائر الطبية، ومازالت محل نقاش بين المتخصصين".

وتابع: "أثبتنا القدرة على التنفيذ بموارد محلية وشبه عديمة الكلفة، وهناك اجزاء تحت التصميم والصناعة لزيادة الأمان والكفاءة، ونتواصل مع جهات تصنيع حكومية والأمر مازال قيد البحث".

وحول جاهزية أجهزة التنفس الصناعي، قال البيومي: "الجهاز جاهز ونحاول زيادة الكفاءة والامان، ومازال لدينا وقت ولم نصل إلى المرحلة الصعبة".