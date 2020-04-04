"السعودي": يجب على الحكومة الاستعداد لاقتصاد مابعد كورونا

أكد المحاسب صلاح السعودي، رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، على قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وقال إن هذا يأتي باتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية لتشجيع الصناعة المحلية للوفاء بالتزامات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الأساسية مستقبلا عن طريق استغلال المحنة وتحويلها إلي منحة لتعظيم الصناعة الوطنية في مصر.

وأضاف أننا يجب أن نستعد من إلى مايعرف باقتصاد مابعد كورونا، بمعني أن هناك اقتصاديات سوف تموت وأخري سوف تولد نتيجة الخسائر الكبيرة التي ضربت كثيرا من الدول خاصة في قطاعات الطيران والسياحة والبترول بجانب تراجع معدلات النمو والبورصات العالمية وهو ماسيؤدي قطعا إلى انخفاض معدلات النمو خاصة في الدول الفقيرة.

وأشاد "السعودي" في بيان له بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي دعا فيها إلى النهوض بالصناعة الوطنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السعودي أن مصر يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في المرحلة القادمه باعتبارها بوابة الاستثمار في أفريقيا لاسيما وأنها تمتلك مقومات البنية الأساسية القوية التي أسستها في المرحلة الماضية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

ودعا الحكومة إلى تبني فكرة مؤتمر قومي للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال استراتيجية واضحه بمشاركة الخبراء والمستثمرين ورجال الصناعه لاستغلال أزمة كورونا في تبني رؤية جديدة لتشجيع الصناعة الوطنية.