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الصحة العالمية: إيران الأكثر إصابة في شرق المتوسط بكورونا

المنظري: مصر طبقت الإجراءت المنصوص عليها للوقاية من الفيروس

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نرمين عفيفي
06:45 م | الجمعة 03 أبريل 2020
تفشي فيروس كورونا حول العالم

تفشي فيروس كورونا حول العالم

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إن دول في شرق المتوسط 22 دولة 21 دولة بها إصابات بفيروس كورونا وتتراوح الإصابات في هذه الدول بين 5 إصابات و50 ألف إصابة.

وكشف المنظري، أن دولة إيران هي الدولة الأكثر إصابة في شرق المتوسط، وتليها دولة باكستان وتليها السعودية.

وأوضح المنظري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن دول الإقليم ومصر طبقت الإجراءت المنصوص عليها للوقاية الصحية، موضحا أن مصر لديها مختصين في هذا المجال وتعرفت على المصابين بالتتتبع. 