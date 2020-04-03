ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 193

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 193، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبراية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قال في وقت سابق، إنه جرى تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمخالطين.

وأضاف ملحم، أن الإصابات الجديدة نتيجة المخالطة لمصابين، ويتوزعون على قرى قطنة وبدو شمال غرب القدس، وبلدة حزما شرق القدس، ومدينة طولكرم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار ملحم، إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة، متابعا "ستصدر خلال الساعات المقبلة نتائج فحوصات العمال الـ250 ممن يعملون في مسلخ الدواجن بمستوطنة "عطروت"، والذين جرى حجرهم احترازيا في عدة فنادق بمدينة رام الله الليلة الماضية".

ولفت إلى أنه جرى سحب عينات عشوائية لـ1500 مواطن في مختلف المحافظات، وستصدر نتائج فحوصاتهم خلال ولاقت لاحق.