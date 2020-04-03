"تبون" يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين

أصدر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قرارا يمنع فيه تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين، ونص القرار على إيداع الهدايا التي يتلقاها ممثلو الدولة في مهام خارج الوطن في المتاحف الوطنية إذا تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار جزائري.

ويهدف المرسوم الرئاسي إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود الأجنبية المتواجدة في مهمة إلى الجزائر، وكذلك تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخضع لأحكام المرسوم، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وألزم القرار كافة المسؤولين الموفدين في مهمة في الخارج بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.