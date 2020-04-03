بعد تزايد الطلب على المنتجات المصرية: وزير النقل: الموانئ تعمل 24 ساعة

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير. انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ، إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبى على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانى الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وزير النقل: هناك طلب متزايد على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية

ففي ميناء الإسكندرية بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 65 سفينة ، حيث وصل 14 سفينة، وسافر 13 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 6 سفن ، ويجري العمل بعدد 5 سفن حاويات ، و 4 سفن بترول ، و 28 سفينة بضائع عامة ، وكانت من أهم البضائع الصادرة البصل والبطاطس وباقي الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ، أما أهم الواردات فكانت غلال بأنواعها ، ومواد بترولية .

بينما شهدت هيئة موانئ البحر الاحمر تداول 286 شاحنة بضائع حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامانة وعلى متنهم 114 شاحنة بينما شهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 172 شاحنة على الخط الملاحى نويبع / العقبة .

وفيما يتعلق بهيئة ميناء دمياط فأشار بيان الوزارة ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 5 سفن حاويات وعدد 10 سفن بضائع عامة ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4000 طن فوسفات و 4080 طن مولاس و 300 طن زيت طعام صويا و 30 طن أبلاكاش و 5000 طن يوريا و 1546 طن كلوريد كالسيوم و 200 طن سماد سائل و 1886 طن رمل و 3000 طن كسب صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 489 طن خشب زان و 7700 طن قمح و 1500 طن فول و 32925 طن ذرة و 4731 طن حديد صاج .‎بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة منها 211 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 5989 طن تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ) وخصروات ( بطاطس وبطاطا ) وحاصلات زراعية أخرى يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والكويت والأمارات وسوريا و أمريكا والصين وهولندا .

وبلغ عدد الحاويات الوارد 470 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1647 حاوية مكافئة كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173330 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145406 طنا. وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، في حين غادر عدد 796 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43112 من البضائع العامة منها عدد 55 سيارة نقل محملة بـ 5042 طن قمح .

وصرح وزير النقل أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة مشيرا إلى أن الطلب تزايد على المنتجات الغذائية المصرية، من الدول العربية والأوروبية.