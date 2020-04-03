الكمبيوتر واللابتوب.. تفاصيل الأجهزة والمعدات المعفاة من الجمارك

نشرت مصلحة الجمارك المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عددًا من الواردات المُعفاة من الجمارك، بشرط تطبيق 14% ضريبة القيمة المضافة وهي على النحو التالي:

- الكمبيوتر.

- اللابتوب.

- الآيباد.

- الماوسات والكبيوردات.

تفاصيل الإعفاء الجمركي:

1. يسمح باستيراد الحاسبات الآلية ووحداتها المساعدة مستعملة للاتجار أو الاستخدام الخاص.

2. يتم استيراده مستعمل على ألا يمضي على تاريخ إنتاجه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ الشحن.

3. يشترط لاستيراد معدات الاتصالات موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4. الضرائب والرسوم المحصلة يتم تحصيلها طبقًا لقيمة السلعة النهائية التي تم قبولها جمركيًا من قِبل جمرك الإفراج.

كما أعلنت مراعاةً للحالة الصحية لأصحاب الهمم رفع الحظر الجمركي عن سيارتهم المجهزة طبيًا بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون بصورة آلية من غير حضورهم (باستثناء السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية)، مع إخطار المرور المركزي بكشوف مجمعة بأسمائهم والبيانات الخاصة بسيارتهم.

ويمكن التواصل مع مصلحة الجمارك عن طريق الأرقام: 01029225868 - 0223422023.

أو عن طريق البريد الإلكتروني: cit.service@customs.gov.eg، علمًا بأنّ مواعيد العمل من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 4:30 مساءً.