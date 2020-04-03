عائد من الخارج: أصحابي الأجانب بيحسدوني على إني مصري وبلدي رجعتني

قال المهندس حسام نجمي، مصري عائد من الخارج، بالحجر الصحي بفندق المريديان بالمطار، إن جميع الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للإساءة للدولة المصرية والافتراء على فندق الحجر الصحي أو التحدث عن إلزامنا بدفع أموال باهظة "جميعها كاذبة".

وأضاف "نجمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية أدوا ما عليهم وبذلوا قصارى جهدهم لعودة المصريين من الخارج.

وتابع: "ليا ناس صحابي من دول مختلفة ومن دول أوروبية مش عارفين يرجعوا بلادهم، واحنا سفارتنا تواصلو معانا من البداية لحد ما رجعونا، ولما أصحابي عرفوا اللي حصل معايا قالو يا بختي إني مصري.. شكرا للرئيس السيسي، والدولة المصرية وأجهزتها، اللي عملو كل حاجة علشان نوصل لبلدنا ونبقى وسط أهلنا".