الإمارات تعلن 240 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع عدد الوفيات إلى 9

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي جرى تشخيصها 1264 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة: "تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

الصحة الإماراتية: مجموع حالات الشفاء من الوباء 108

وأعلنت الوزارة الإماراتية، شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108.

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه جرى تسجيل حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.