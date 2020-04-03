مصرع شخص انهار عليه بئر صرف صحي خلال الحفر بأسيوط

لقى شخص مصرعه إثر انهيار بئر صرف صحي عليه بمنزله بعزبة سعيد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من الأهالي بانهيار حفر بئر صرف صحي بمنزل أحد المواطنين بقرية عزية سعيد دائرة المركز ووجود شخص تحت الأنقاض

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين انهيار بئر صرف صحى بمنزل المواطن "محمد عبد العاطي أحمد" مقيم ذات الناحية، وذلك أثناء قيامه بأعمال حفر بئر صرف صحي داخل منزله. وجارى استخراج الجثة من تحت الأنقاض بواسطة الدفاع المدني، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.