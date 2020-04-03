البحث العلمي: نعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن هناك علماء ومعامل مصرية سخرت جهدها لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، والذي يعاني منه العالم كله: "فيه ناس بتشتغل، ومقدرش أقول فيه نتائج واضحة لسه".

وأضاف "صقر" خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة" والذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه ومن قبل نجحت مصر وعلماؤها في استخراج لقاح لإنفلونزا الطيور، وهو الذي يتم العمل به وبيعه بكل أنحاء الجمهورية، موضحا أن العلماء المصريين لديهم الخبرات المتنوعة في شتى المجالات، بينما جاء فيروس كورونا كمفاجئة للعالم كله: "العالم كله مكنش عارف أنه وباء، وفي خلال أسابيع محدودة تم تصنيفه أنه جائحة، والعالم كله مكنش جاهز، وإحنا عندنا حاجة نبني عليها".

وأكد أن هناك برنامجا حمل اسم "جسور التنمية" بإشراف الأكاديمية ووزارة الهجرة، وفيه يتم التنسيق مع العلماء المصريين بالمهجر للعمل مع العلماء المصريين بالخارج: "حكاية أننا نرجعهم لمصر تاني عمليه صعبة، وبنقدر نستفيد منهم في أماكنهم من خلال إجراء بحوث مشتركه بين العلماء بعضهم البعض"، مشيرا إلى أن الأكاديمية قد قامت بدعم أكثر من 45 مشروعا في ذلك البرنامج بمتوسط تمويل 50 مليون جنيه: "المشروعات دي أول ثمرة من ثمارها هو ربط علماء المهجر بمجتمع البحث العلمي في الداخل، وبنطور من قدراتنا البحثية".