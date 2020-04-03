"قولنا له تعالى نشتري الموتوسيكل".. اعترافات مسجل خطر وعامل قتلا مزارعا

"إحنا قولنا له تعالى نشتري منك الموتوسيكل، وأخدناه قتلناه فى الطريق الصحراوي".. بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر وصديقه بتفاصيل قتل مزارع وسرقة دراجته البخارية بهدف السرقة بمحافظة الفيوم.

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قطاع الأمن العام، كشف تفاصيل جريمة قتل عامل بفأس ودفنه في الصحراء بالفيوم، وتبين أن مسجلين استدرجاه وقتلاه للاستيلاء على دراجته.

ودلت التحريات ورورد بلاغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل عن منزله، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، ومديرية أمن الفيوم، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية، وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا.