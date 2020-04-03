خليك في البيت.. الشباب والرياضة تقدم دورات تكنولوجية "أون لاين"

أطلقت مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، "The Online Club"، وهو نادي "أون لاين" لشباب مصر، يقدم نظم تعليمية لتعليم البرامج المطلوبة في سوق العمل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقدم "الوطن" طريقة التسجيل في الدورات، وفقا لما أعلنه فريق طور وغير التابع للشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الدورات التي تقدمها الشباب والرياضة "أون لاين"

دورات power point

دورة word

طريقة التسجيل في الدورات

للحصول على دورات الشباب والرياضة يمكن التسجيل من هنا.

وكانت قدمت وزارة الشباب والرياضة عدد من الدورات المجانية، من البرامج الي تساعد تطويرالأفكار، أو نتائج العمل الخاص بك بشكل رائع واحترافي وبمنتهى السهولة سواء كنت طالب أو موظف بالتعاون مع "مايكروسوفت" عبر online club.