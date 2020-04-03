ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ700 جنيه

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، والتي ارتفعت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بشكل كبير في نهاية تعاملات اليوم، الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 798 و800 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 698 جنيها و700 جنيه، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 598 و600 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و600 جنيها.