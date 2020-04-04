غرفة عمليات بالشباب والرياضة بالقليوبية لتنفيذ حملة تعقيم ضد كورونا

أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية لادارة حملة تعقيم مراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي لتعقيم وتطهير ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية .

أوضح الصبروط ان غرفة العمليات والمتابعة برئاستة وعضوية وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة والمكتب الفني بالمديرية والسادة مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة تعقيم وتطهير ٢٠٦ مركز شباب حيث يشارك شباب الجوالة والكشافة في عملية التطهير والتعقيم بتنظيم عامر حمدي منسق الجوالة والكشافة بالمحافظة

أوضح الصبروط في تصريحات صحفية ان المديرية أطلقت مبادرة شباب بيحب مصر والتي تعمل على تطهير وتعقيم القرى والشوارع الرئيسية المحيطة بالمراكز والميادين العامة والمساجد والكنائس الموجوده بكل قرية، وكذلك نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشار الصبروط انه تمت متابعة تعقيم ٢٥ قرية في يوم واحد بالقليوبية وهي ( عزيز وبدوي، إشراف دجوى ، ميت العطار، طحلة ) بإدارة بنها، ( الصفا، وبلتان ) بطوخ ، ( منشأة الأهالي، دار الكتب، الوقف ) بالقناطر، ( كفر الحبش ) بكفر شكر، ( الحصافة ) بشبين القناطر، ( مساكن اسكو ، الحرية والسماع، دمنهور شبرا، ابراهيم بك، منطي، بيجام، سليم والوحدة، ابو المنجا ) بشبرا الخيمة ، ( عزبة عبد الرحمن، مدينة الخانكة، عرب العيايدة، سرياقوس، عرب الربعيين، كفر عبيان ) بالخانكة.

أشار الصبروط ان تستهدف المبادرة إلى نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية التعقيم والتطهير اليومي الأماكن العامة، وكذلك مشاركة الشباب في المشكلات المجتمعية ودعم روح الانتماء للوطن، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.