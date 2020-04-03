الإفتاء تلجأ لاستشارة الأطباء لمعرفة حكم الصيام في زمن كورونا

أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية، أن دار الإفتاء ستسأل أهل الاختصاص من الأطباء حول الحكم الشرعي للصيام في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن دار الإفتاء ستسأل مجموعة متخصصة من أهل الأختصاص من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية، عن مستوى المرض للفئات العمرية المختلفة، مشددا على أن القاعدة الشرعية تقدم حياة الإنسان على العبادات التي لها بدائل مثل الصيام.

وأوضح أن اللجنة الطبية فور استشارتها سيجتمع مفتي الديار مع اللجنة الشرعية لاتخاذ الفتوى الشرعية لدار الافتاء المصرية حول الصيام ومجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء تقدم خدمات الفتوى للمسلمين في جميع أنحاء العالم بـ10 لغات مختلفة.