 صندوق النقد يخصص تريليون دولار لمساعدة الدول النامية في مواجهة كورونا

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، عن تخصيص تريليون دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة أعباء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت جورجيفا، في مؤتمر عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم، توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب مقدمي الرعاية الصحية وشراء معدات الوقاية والمعدات الطبية الأساسية، وإنشاء العيادات الميدانية، وإطلاق حملات التوعية.

جورجيفا: الصندوق سيزيد من قدرته على تخفيف التزامات أعضائه الأكثر فقرا

ودعت جورجيفا، الدول إلى وضع النفقات الصحية على قائمة الأولويات، موضحة أن الصندوق سيزيد من قدرته على تخفيف التزامات خدمة الديون لأعضائه الأكثر فقرا، كما دعت إلى تجميد خدمة الديون الثنائية على البلدان الفقيرة طالما أن الاقتصاد العالمي مشلول بسبب الوباء.

وأشارت جورجيفا، إلى أن الصندوق لم يشهد في تاريخه الطلب الكبير على التمويل الطارئ الذي يشهده الآن، حيث طلبت حتى الآن 85 دولة تمويل طارئ لمواجهة الوباء. وهو التمويل الذي وفره الصندوق في وقت قصير قياسي، بسبب الزيادة الكبيرة للاحتياجات المالية في وقت الانخفاض المفاجئ في الأنشطة الاقتصادية والإيرادات.