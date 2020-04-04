الناس رجعتني.. حلمي عبدالباقي يكشف سبب الاعتزال والعودة للحياة الفنية

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، سبب اعتزاله في عام 2007، وعودته مرة أخرى إلى الحياة الفنية في عام 2016.

وقال "عبدالباقي" خلال حواره ببرنامج "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، عبر شاشة "الحياة": "فجأة اختفيت بعد النجاحات لأسباب شخصية وإحباط، والإعلام وقتها مكنش بيبص على كل ما هو مصري".

وأضاف: "لما حجيت حسيت إن لازم الإنسان يقرب من ربنا أوي وكل حاجة يفكر فيها كويس، والقرب من ربنا أجمل شيء في الدنيا وشغلي مفيهوش أي نوع من أنواع الابتذال، والناس هي اللي رجعتني من الاعتزال".

وتابع: "الناس اللي دعموني وأنا ماشي في الشارع، ودي حاجة بسطتني من جوايا وأحزنتني إني بعدت فترة كبيرة، بدأت أرجع بقوة وفي شغل جديد".

وواصل: "قدرت أقعد فترة كبيرة مع نفسي ومحبتش اشتغل وبعدها في 2016، قررت أرجع بعد آخر أغنية "أصعب طريق" في 2007، وعندي إحساس وطاقة إيجابية أكتر من الأول، وفي ناس بتقولي صوتك احلو عن زمان".