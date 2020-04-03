عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 6 آلاف حالة

تخطى عدد الوفيات من جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة 6920، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وتجاوز عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في ولاية نيويورك الأمريكية، عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر2001 في الولاية نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ووفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، فقد وصل عدد الوفيات بكورونا المستجد في نيويورك وحدها، اليوم، إلى 2935 حالة، منذ ظهور الحالة الأولى بالولاية قبل نحو 5 أسابيع، ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، فيما كانت حصيلة هجمات 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن نحو 2700 شخص.

وتعد نيويورك، التي أُعلنت الشهر الماضي منطقة كوارث، الولاية الأكثر تضررا من تفشي الوباء، إذ تجاوزت حالات الإصابة المسجلة فيها 100 ألف حالة، من أصل نحو 250 ألف حالة مسجلة على مستوى الولايات المتحدة، بينما تقترب حالات الوفاة من 3 آلاف حالة من أصل نحو 12 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد.