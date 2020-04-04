"صحة الإسماعيلية" تطهر شوارع ومنازل قرية أبو ربيع المعزولة صحيا

أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم اللازم والاحتياجات المعيشية اليومية لأهالي ومواطني عزبة " أبو ربيع " التابعة لقرية السبع أبار شرقية بمركز ومدينة أبو صوير، والتى تقرر فرض العزل الطبي عليها اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 أبريل كإجراء احترازي ووقائي بعد إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا.

وتقررمنع دخول أو خروج أي شخص من القرية التى تضم 50 أسرة لمدة 14 يومًا، فيما تم وضع الزوجين في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، وعزل أطفالهما الثلاثة وعدد من جيرانهم والمخالطين لهم للتأكد من عدم إصابتهم.

ووجه محافظ الإسماعيلية بقافلة من المحافظة تحمل مواد غذائية وسيارة محملة بالخبز وسيارة أخرى تحمل اسطوانات البوتاجاز المنزلي والمواد التموينية وتم توزيعها على أهالي العزبة، وذلك تحت إشراف المحاسب السيد المخيلة رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد غزالي محمد غزالي، مأمور مركز شرطة أبو صوير، وعلاء محسن، رئيس قرية السبع آبار الشرقية ومديرة الإدارة الصحية بأبو صوير.

كما قام مسؤلي وزارة الصحة بالدفع بسيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل العزبة خاصة خلال فترة الحظر، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالات يستجد عليها ظهور أعراض الإصابة بكورونا.

من جانيه، قال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت من بداية ظهور فيروس كورونا، في حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشرالوعي لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وطالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعى الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدني وتعاونهم في نجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس