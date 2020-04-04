طبيبة بمستشفى 15 مايو: نجحنا في تركيب قسطرة وغسيل كلوي لمصاب بكورونا

قالت الدكتورة رشا رفاعي رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة حلوان، إن الجامعة نجحت في تركيب قسطرة وإجراء غسيل كلوي لمريض مصاب بفيروس كورونا: "المريض عنده 72 سنة، وعنده أمراض أخرى مصاحبة".

وأضافت "رفاعي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبعد قدوم المريض إلى مستشفي 15 مايو، كان بحالة صحية سيئة كونه مريضا بالسكر والضغط بخلاف الفشل الكلوي الذي يعاني منه، موضحة أن الفريق المصاحب لها كان أمام تحد حقيقي لإنقاذ ذلك المريض، وذلك بعدما جرى تغطية المستشفي وتشغيل كافة الأقسام بها.

وأكدت أن المريض كان يعاني من درجة وعي متدنية مع ارتفاع درجات وظائف الكلى: "كانت حالته وحشة جدا، والحمد لله بعد أول جلسة الوعي اتحسن كتير"، مشيرة إلى أن الطبيب الذي يتعامل مع مرضي فيروس كورونا هو الأكثر عرضه للمرض: "الدكتور بيقعد مع غسيل الكلى لمدة 4 ساعات، ولازم تبقى الاحتياطات زيادة".