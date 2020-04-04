مدحت العدل عن فقدان وزنه: "مش باكل بسبب القلق.. ومهموم بالناس"

قال السيناريست مدحت العدل، إن المواطنين يجب أن يلتزموا بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لكن في نفس الوقت يجب ألا يصابوا بالهلع لأنه يقلل المناعة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على شاشة "CBC": "دورنا مهم، ونحن كفنانين نوعي الناس بأهمية البقاء في المنزل".

وتابع ممازحًا: "خسيت لأني مهموم بالناس، مش باكل كتير لأني قلقان"، مشيرًا إلى أنه يستغل هذا الوقت في القراءة ومتابعة المسلسلات ويكتب قصائد ديوانه الجديد "فوضى المشاعر".

وأضاف: "اللي بيكتب شعر ويبعت على صفحتي ولو كويسة هقدمه، ولو قصة كويسة شركة العدل جروب هتنتجها".