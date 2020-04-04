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محمود مسلم

مكتب الخطوط الجوية العراقية بالقاهرة يرجيء رحلة بغداد 

الطيران العراقي: القرار من أجل تهيئة أماكن مناسبة للحجر الصحي للوافدين

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(أ.ش.أ)
12:51 ص | السبت 04 أبريل 2020
الخطوط الجوية العراقية

الخطوط الجوية العراقية

أرجأ مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة الرحلة الجوية المقررة من مطار القاهرة إلى بغداد، الجمعة، بناء على قرار سلطة الطيران المدني في بغداد بتعليق استقبال الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وذكرت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان - وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - أنها أصدرت أمرا عاجلا بتعليق استقبال الرحلات الجوية كافة ‏بدءا من مساء الخميس، وذلك من أجل تهيئة أماكن مناسبة للحجر الصحي للوافدين من المواطنين العراقيين بغية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي، إلى أنها علقت استقبال الرحلات الجوية لحين إصدار تعليمات أخرى وسيجري الإعلان عنها لاحقا.