مكتب الخطوط الجوية العراقية بالقاهرة يرجيء رحلة بغداد 

أرجأ مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة الرحلة الجوية المقررة من مطار القاهرة إلى بغداد، الجمعة، بناء على قرار سلطة الطيران المدني في بغداد بتعليق استقبال الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وذكرت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان - وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - أنها أصدرت أمرا عاجلا بتعليق استقبال الرحلات الجوية كافة ‏بدءا من مساء الخميس، وذلك من أجل تهيئة أماكن مناسبة للحجر الصحي للوافدين من المواطنين العراقيين بغية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي، إلى أنها علقت استقبال الرحلات الجوية لحين إصدار تعليمات أخرى وسيجري الإعلان عنها لاحقا.