البنك الدولي: 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة كورونا

خصص البنك الدولي، الجمعة، نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال في بيان، إن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله "كوفيد-19"، وتعزيز استعدادها للصحة العامة.

وأضاف البنك الدولي، أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية.

وأوضح البنك الدولي، أن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وأكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي، أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار "كوفيد- 19" في البلاد.