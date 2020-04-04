تورتة وعليها كمامة وصورة حزينة.. أحمد جمال يحتفل بعيد ميلاده وحيدا

كشف الفنان أحمد جمال، تفاصيل احتفاله وحيدًا بعيد ميلاده، خلال اتصاله عبر سكايب، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على شاشة "CBC".

وقال جمال، إنه احتفل بعيد ميلاده الجمعة، وحيدًا، بسبب حظر التجوال، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، حيث اشترى "تورتة": "التورتة مختلفة وحطيت عليها كمامة، وحاطط عليها صورتي وأنا شايل الهم وصورة ليّ وأنا شايل جايزة".

وأضاف أنه أحيا حفل "أون لاين"، منذ أيام، مشيرًا إلى أن "كل سنة وانت طيب"، تعتبر آخر أغانيه التي أطلقها في عيد الحب، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع الأحداث الحالية حيث يحتفل بعيد الميلاد.