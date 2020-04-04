الأوقاف: حررنا محضرا رسميا فيما نشرته "الوطن" من صور لصلاة جمعة

أكدت وزارة الأوقاف أنها حررت محضرا في من فرش الحُصر أمام مسجد لصلاة الجمعة بكمبوند دجلة بمحافظة الجيزة.

وأضحت الأوقاف أن الصلاة، التي نشرت "الوطن" صورها، كانت خارج المسجد، وأن من قام بفرش الحصر أمام المسجد وخطبة الجمعة لا علاقة له بالوزارة، وان السلطات اتخذت إجراءات ضده.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية، سواء تعلق ذلك بالعزل الذاتي، أم بالحجر الصحي، أم بتعليق الجمع والجماعات، وأنه "ويستوي الأمر في ذلك في رمضان وغير رمضان"، أم بتعليق الحج والعمرة ، ذلك أن مقصد الحفاظ على النفس البشرية مقدم على سائر الفروع طالما أن الحاكم في ذلك هو العذر والضرورة ودرء المفسدة الذي هو مقدم على جلب المصلحة، وخاصة أن المفسدة المترتبة على مخالفة توجيهات أولي الأمر عظيمة وهي هلاك النفس بل هلاك الأنفس، وهذا سر من أسرار عظمة الإسلام في الحفاظ على النفس، "وما يعقلها إلا العالمون".