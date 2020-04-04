 الصحة العالمية تدعو لرفع القيود والعوائق المالية لمواجهة  كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم في جنيف، بمشاركة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الدول إلى رفع القيود والعوائق المالية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ومساعدة المواطنين وتعويض المتضررين نتيجة تعطل سبل عيشهم وكذلك مساعدة العائلات ورعاية النازحين واللاجئين.

"أدهانوم": ضرورة عدم إهمال عمليات التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى

وشدد أدهانوم على ضرورة عدم إهمال عمليات التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد دعم الدول لاستمرار تطعيم الأطفال ضد كل الأمراض المعدية وأنها وإن كانت تركز الجهود على مواجهة كورونا إلا أنها لن تترك ما تحقق فى سبيل مواجهة إنهاء تلك الأمراض.

وأوضح مديرعام منظمة الصحة، أن المساهمات نتيجة نداء خطة الاستجابة، الذي أصدرته المنظمة قبل شهرين بقيمة 675 مليون دولار وصلت إلى جمع مبلغ 790 مليون دولار منها 300 مليون لمنظمة الصحة والباقي إما سيقدم على صعيد ثنائي أو لمنظمات أخرى تعمل في الاستجابة لوباء كورونا.

من جانبها، أكدت جورجيفا، أن العالم يعيش في فترة كساد اقتصادي اسوأ ما تعرض له إبان الأزمة المالية العالمية، مشددة على أن الاقتصادات تلقت ضربة موجعة وأن لديها موارد أقل لحماية أنفسها خاصة وأن نحو 90 مليار دولار تدفقت خارج الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إلى أن صندوق النقد والبنك الدولي باتا مجندان وهناك تريليون دولار سيجري استخدامها واستخدام ما يلزم لمواجهة الأزمة، كما دعت كريستالينا نداء إلى الدائنين لاتخاذ إجراءات لمساعدة الدول الضعيفة.

مسؤول بالصحة العالمية: مصر اتخذت إجراءتها الاحترازية في وقت مناسب

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر أن مصر اتخذت إجراءتها الاحترازية في وقت مناسب، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدورها بشكل جيد.

وأوضح أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن الأسابيع المقبلة ستظهر معدلات انتشار المرض حول العالم، مشيرا إلى أن قراءة البيانات الوبائية حول دول العالم تؤكد "إننا لم نصل لذورة الفيروس".

وأضاف أبو العطا، أن هناك دولا تأخرت في الإجراءات الاحترازية ولذلك انتشر بها الفيروس، قائلا: "يجب على المجتمع أن يساعد الحكومة المصرية على إنجاح خططها في مواجهة كورونا".