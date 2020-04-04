مدحت العدل: الرئيس السيسي واحد من الناس يشعر بجميع المواطنين

قال الدكتور مدحت العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي واحد من الناس ويشعر بكافة المواطنين، اتخذ قرارا عظيما تمثل في رفع بدل المهن الطبية وزيادة بدل أطباء الامتياز من 400 جنيه لـ2200 جنيه، موضحا أن "توقيت القرار أكثر من رائع".

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اتصال الرئيس السيسي برئيس الورزاء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لتقديم مساعدات لروما ضمن سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث إنه وفي تلك الأزمة أثبت الشعب العربي مدى تحضره وإرسالة لمواد الإغاثة لتلك الدول التي عانت من ارتفاع تعداد المصابين على أراضيها.

وأكد أنه وفي تلك الأزمة أثبت الشعب العربي تحضره عن كافة الأوروبين بعدما عرض رؤساء عرب على الدول الأوروبية إرسالهم لمساعدات طبية، مشيرا إلى أن الإجرائات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة سواء في أزمة السيول أو كورونا كانت جيده وفي توقيتها الصحيح.