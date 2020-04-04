مدحت العدل: يجب استضافة نماذج من العلماء والأطباء.. والنبي كان ثائرا ضد الجهل

قال الدكتور مدحت العدل، إنه بات من الضروري استضافة نماذج مشرفة من العلماء والجيش الأبيض الذي يقف في خط المواجهة الأول لفيروس كورونا المستجد، حيث أن الفترة الماضية قد أفرزت عدد كبير من العلماء النبغات في مجالاتهم المختلفة.

وأضاف "العدل" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك عدد كبير من علماء في الذرة وعلم النبات وغيرها من التخصصات لم يسمع عندهم أي مواطن، وهؤلاء هم الأكثر حاجة إلى تسليط الضوء عليهم ومنح كل ذي حق حقه.

وأكد أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم كان ثائر ضد الجهل وقام بالدعوة للبعد عن الطاعون، حيث أنه وبالرغم من قرار غلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس يقوم البعض بالتجمع والصلاة أمام المساجد، مشيرا إلى أن أصدقاءه بالولايات المتحدة الأمريكية قد تحدثوا معه عن حالات من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم محاولات الحكومة للسيطرة على الفيروس.