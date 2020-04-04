مدير معهد الأورام: لدينا 1350 طبيبا وممرضا.. وعملنا تحاليل لـ45 فقط

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأوروام، إن المعهد يحتوى على 600 ممرض و750 طبيبا، وقامت إدارة المعهد بإجراء التحاليل للدائرة الصغيرة المخالطة للمرضى: "عملنا تحاليل لـ45 ممرض وطبيب، وطلع منهم مرضى كورونا".

وأضاف "أبوالقاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يوم الأحد الماضي قد ظهر على إحدى مشرفات التمريض أعراض الإصابة بالفيروس: "عملنالها التحليل واتعزلت، وكانت حاملة للفيروس"، موضحا أنه لم يتم معرفه سبب نقل تلك الفيروس للأطباء وطاقم التمريض: "محدش عارف هو جابه منين، ومعظم الكادر الطبي بيشتغل في أكثر من مكان".

وأكد أن هناك مستشفى أخرى غير مستشفي الأورام قد ظهر بها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي من الممكن أن يكون قد ساعد في نقل المرض من تلك المستشفى إلى طاقم التمريض الخاص بمستشفاه.