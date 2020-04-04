فحص طبي للعاملين في مجال الأغذية بشرم الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أمس، لجنة لإجراء الفحص الطبي للعاملين بمجال الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، للتأكد من خلوهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشكلت اللجنة، بحسب بيان عن مديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، أن اللجنة مرت على 19 منشأة غذائية مختلفة بمدينة شرم الشيخ، وأجرت الفحص على جميع العاملين بهم والبالغ عددهم 40 عامل، للتأكد من خلوهم من كافة الأمراض المعدية، مع توعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها ضد فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمر.