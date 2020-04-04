الكنيسة الأرثوذكسية: نهتم بنشر الوعي ونساهم للقضاء على فيرس كورونا

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تهتم بنشر التوعية على كافة المواطنين المجاورين للكنائس حتى يتفاعلوا مع الإجرائات التي تتخذها الدولة لعدم تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن دور الكنيسة الاجتماعي هو مساندة كافة المواطنين ومدهم بما يحتاجونه من مستلزمات طبية ومواد صحية للمناطق المحتاجة، موضحا أن الكنيسة الكاثوليكية قد علقت صلوات عيد القيامة المجيد، مع تبرعها بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر".

وأكد أن الكنيسة تنشر الوعي وتقدم المساعدات بقدر الأمكان وذلك إنطلاقا من دورها الاجتماعي المهم ولتكاتف كافة أطياف الشعب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.