عاجل.. ضبط الأم المتهمة بتعذيب ابنتها في إمبابة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن بالجيزة، تمكنت من ضبط "الأم" المتهمة بتعذيب ابنتها "ساجدة" في منطقة إمبابة.

وأضافت المصادر أنه من خلال مناقشة الزوج والد الطفلة، أكد أن زوجته مريضة نفسية، وقدم أوراق تفيد بأن زوجته مريضة نفسيا لضباط المباحث.

تحفظت القوات على الأم المتهمة بتعذيب ابنتها لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتابعت المصادر أن بداية الواقعة كانت باستغاثة عبر "فيس بوك" تفيد بتعذيب طفلة على يد سيدة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكنت القوات من تحديد مكان المتهمة والطفلة وتبين أن الأم وراء التعذيب.