مصدر: إجراءات جديدة لمرضى القومي للأورام لعدم تفشي كورونا

كشف مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، عن أن هناك عدد من الإجراءات الاحترازية ستتخذ من قبل جامعة القاهرة، بشأن المرضى المترددين الجدد والقدامى على المعهد القومي للأورام، ستطبق الفترة المقلبة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات بعد ظهور أي إصابات بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنه بشأن المرضى الجدد الراغبين في التوجه للمعهد لإجراء الفحوصات والإشاعات الخاصة بهم، سيجري توزيعهم وتوجيههم للمستشفيات الأقرب إليهم سواء كانت تتبع وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة، أو الإرسال لفرع المعهد القومي للأورام الموجود بمنطقة التجمع، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والموضوعة من قبل الجهات المعنية بشأن التعامل مع الأزمات حال ظهور أي إصايات بكورونا.

وتابع ، أنه تم عمل مسح شامل من تحاليل وفحوصات كاملة، على جميع المتواجدين بالمعهد، خاصة المرضى، منذ أن تم إكتشاف الإصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية والتمريض، للتأكد من إصابتهم بالمرض أم لا، لافتا إلى أنه لم توجد أي إصابات بينهم حتى الآن، وأنه سيجري إجراء الفحوصات الشاملة عليهم دوريا لحين التاكد من إصابتهم بالمرض أم عدم إصابتهم، وأنه سيجري تقليل أعداد المرضى المحجوزين بكل غرفة أو رعاية مركزة واتباع جميع الإجراءات التي تمنع انتقال المرض.

وكانت الدكتورة ريم عماد مدير المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، قالت إنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتة إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، وجرى نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وأوضحت "عماد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة من مرضى الأورام بالمعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى التأكد من سلامة جميع الموجودين من الأطقم الطبية أو المرضى بالمعهد، مؤكدة أنه لا توجد أي اصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة "المرضى كلهم بخير".

وتابعت أنه جرى أمس الجمعة، تعقيم المعهد، وسيجري استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم، لافتة إلى أنه يجري حاليا مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين