إصابة شاب بطلق ناري مجهول المصدر بأسيوط

أصيب شاب بطلق ناري بالبطن غير معلوم مصدره أو سببه بعزبة خشبة التابعة لقرية المنشأة الكبرى بالقوصية في محافظة أسيوط وجرى نقل المصاب إلى مستشفى القوصية المركزي وتحويله للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بإصابة شخص بطلق ناري بعزبة خشبة التابعة لقرية المنشأة الكبرى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد جمال سيد عبد الله" 18 سنة مقيم ذات الناحية مصاب بطلق ناري بالبطن وبسؤال الأهالي أكدوا عدم علمهم بسبب الحادث أو مرتكب الواقعة.

نقل المصاب لمستشفى القوصية المركزي وجارى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

جرى تحرير المحضر اللازم وكلفت المباحث بضبط مطلق النار والسلاح المستخدم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.