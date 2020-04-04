للمرة الثانية.. استرداد قطعة أرض بمساحة 1.5 فدان بـ"سوهاج الجديدة"

قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إنَّه جرى شن حملة لإزالة التعديات واسترداد قطعة أرض بمساحة 1.5 فدان من الأراضي المملوكة بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح أنَّ المعتدى استغل الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وتعدى على قطعة الأرص بتحويلها إلى أرض زراعية، رغم أنه سبق تنفيذ قرار إزالة للتعدي على ذات قطعة الأرض فى وقت سابق.

ولفت إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن قطعة الأرض واستردادها للمرة الثانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدى.

وأوضح أنَّه جرى تنفيذ الحملة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز لتنفيذ الحملة.

وأكّد استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، مشددًا على أنَّه لا تهاون مع المعتدين والمخالفين في استيداء حق الدولة ومنع التعديات.