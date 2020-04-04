الحكومة: بدء تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسودان

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالي 100 كم، وبالجانب السوداني حوالى 70 كم.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصري والسوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

وفي هذا السياق، فإن مصر تؤكد دوما على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل.