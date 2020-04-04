فيديو.. غلق المساجد في جدة والاكتفاء بالأذان للجمعة الثالثة

بعد أكثر من 15 يوما على قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، بحظر صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ارتفعت أصوات الأذان، أمس، كصلاة ظهر وليست صلاة الجمعة للمرة الثالثة، بضيغته الجديدة "صلوا في بيوتكم.. صلوا في رحالكم"، ولا تزال أبواب مسجد الشعيبي الموجود في شارع أحمد السديري مغلقة، وهو من أكبر المساجد في جدة.

ورصدت كاميرا "الوطن"، غلق المسجد.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2039 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25 وفاة.

وقدمت المملكة موعد بدء منع التجوال المسائي 4 ساعات في 3 مناطق، في إطار جهود محاربة فيروس كورونا.