تحرير 263 مخالفة لمحال كسرت قرار الحظر وضبط 243 قضية احتكار سلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذ إجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 842 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 243 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و263 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 49 مكانا "نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.