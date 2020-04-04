وزير الأوقاف: إذا استمر نشاط كورونا سنغلق المساجد في رمضان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق وهي وباء كورونا، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة علي أرض مصر، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرا على المواطنين.

وبسؤاله حول تمديد تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد في رمضان، قال الوزير في تصريحات صحفية له، إن دفع الهلاك المتوقع على النفس البشرية أولى من دفع المشقة، ونحن لا نملك أن نحدد وقتا لإنهاء الغلق أو استمراره، فأهل الذكر في الصحة إذا قالوا إن الفيروس تراجع وأصبح الناس يأمنون نشاطه، وانتشاره، عدنا إلى مساجدنا في الوقت الذي يطمئننا المتخصصون، أما إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظا على النفس التزاما بشرع الله، فنحن نفتح المستجد التزاما بشرع الله.