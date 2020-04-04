وزير الإعلام الأردني: تجربة حظر التجوال لمواجهة كورونا إيجابية

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والمسبقة لمنع انتشار فيروس كورونا، وكان لها أثر إيجابي، مشيرا إلى أن من يخالف قرار حظر التجوال توقع عليه غرامة 100 دينار.

وأضاف العضايلة، خلال اتصال هاتفي بفضائية "EXTRA NEWS"، أن تجربة الحظر في المملكة لغاية الآن إيجابية، مشيرا إلى أن من الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك، ولدينا إمكانية إجراء فحص لكل من يشتبه في إصابته بكورونا.

وأعلنت السلطات الأردنية، أمس، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310 حالات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قال في وقت سابق، إن لجنة الأوبئة قررت تأجيل تطعيمات الأطفال لمدة شهر أو 6 أسابيع، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر على صحة الأطفال.

وأشار جابر، إلى أن التجمهر عند المراكز الصحية قد يؤدي لانتشار كورونا، والتطعيم يكون له تأثيرات على الأطفال من خفض مناعتهم وارتفاع درجة حرارتهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.