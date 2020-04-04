حادث طعن بفرنسا.. وخبير: مختل نفسيا استغل انشغال الدولة بمواجهة كورونا

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، أن الشرطة الفرنسية أوقفت شخصًا هاجم المارة بسكين قرب مدينة ليون.

وحسبما جاء في الخبر العاجل، سقط قتيلان و5 جرحى في حادث الطعن الذي شهدته مدينة ليون الفرنسية.

وحادث الطعن هو الأول من نوعه في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم، ومنها فرنسا البلد الذي شهد الحادث، والتي تشهد ارتفاعًا في عدد الوفيات والمصابين بالفيروس على أراضيها، اضطرت على إثره الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء، أبرزها إغلاق صالات السينما والمتاجر غير الأساسية مع تقليص نشاط وسائل النقل.

أبو الحسن: ربما يعاني مرتكب الحادث من اختلالات نفسية واستغل ضعف الدولة في تلك الفترة

الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أرجع الحادث، حسب تفسيره الشخصي، إلى أن الجاني ربما يعاني من اختلالات نفسية دفعته إلى تنفيذ جريمته بين المارة، رغم ما تعانيه البلد من أزمة في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، وفقا لتعبيره.

حالة العنف المجتمعي تنتج عن أمرين وفقا لعلم الاجتماع، إما أزمة، أو خلاف مادي، أو دوافع واختلالات نفسية تصور للشخص أن ما يفعله يرمز إلى القوة، وحسب تصريح أبو الحسن لـ"الوطن" هذا الشخص ربما استغل انشغال الحكومة بمواجهة فيروس كورونا، وحالة الضعف العامة في قطاعات الدولة المنشغلة بمواجهة الوباء، لتنفيذ جريمته لتحقيق أهداف ودوافع شخصية، ذلك وأنه وفقا لحسابات العقل والمنطق من سيقدم على قتل مارة في أحد شوارع دولة تفقد المئات يوميًا من مواطنيها بسبب الوباء.