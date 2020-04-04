محافظ الدقهلية يوجه بسرعة رصف 16 طريقا وشارعا بتكلفة 210 ملايين جنيه

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، والوحدات المحلية المعنية، لسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق وأعمال رصف 16 طريقا وشارعا، بتكلفة 210 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، مع لجنة الطرق لاستعراض موقف مشروعات الرصف بعدد من الطرق والشوارع التي يتم تنفيذها، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق، ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيسي حي شرق وغرب المنصورة ومسؤولي شركات المياه والكهرباء والغاز ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وطالب مختار، شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، بسرعة دعم أعمال الرصف بالشوارع، على أن يجري الاستفادة القصوى من ساعات حظر التجول خلال هذه المرحلة.