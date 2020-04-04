مايا دياب عن تسلية وتوعية الجمهور وقت الحظر: واجبنا تجاه المجتمع

أجرى باسم كميل مذيع "إينرجي" حوارًا مع المغنية اللبنانية مايا دياب، عبّرت خلاله عن مدى سعادتها لوجودها نظرًا لحبها للإذاعة، ولسعادتها بمشاركة "إينرجي" في محاولات التخفيف على المجتمع والشعب وتسليتهم في أوقات الحظر.

تواصل إذاعة "إينرجي" دعم حملة "خليك في البيت" إجراء لقاءات مع نجوم الفن خلال فترة الحظر من منازلهم عبر برامجها على تردد 92.1 من خلال خاصية البث المباشر على إنستجرام، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد البقاء في المنزل ومساعدتهم على قضاء وقت ممتع خلال محاولة وقاية أنفسهم ومجتمعهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتحدثت مايا عن تجربتها عبر إنستجرام "Side talks with Maya"، قائلة إنَّها فكرت في استغلال اهتمام الملايين بمتابعتها من أجل زيادة وعيهم بشأن فيروس كورونا المستجد، مبينة أنَّها تحرص على وجود رأي طبي في فيديوهاتها لتوعية الناس حول الوطن العربي بشكل صحيح.

وأضافت: "جميعًا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع ولا أحد يعرف المستقبل ماذا يحمل لنا"، متابعة أنَّها تهتم ببث مشترك مع أصدقائها الفنانين في محاولة للترفيه عن الناس؛ كون ذلك جزء من دور النجوم نحو المجتمع، فشاركتها شيماء سيف وفيفي عبده إحدى تلك اللقاءات.

وكان الراديو أجرى عددًا من التغييرات في الخريطة البرامجية الخاصة به، لكي تناسب إجراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، والذي يبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً، وسمحت لموظفيها العمل في المنزل منعاً للاختلاط ولتقليل التجمعات.