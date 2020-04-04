ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في ماليزيا إلى أكثر من 3 آلاف حالة

سجلت ماليزيا 150 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 3483 شخصا، بينما صعد عدد الوفيات إلى 57 وفاة بعد تسجيل أربع وفيات.

كانت وزارة الصحة الماليزية أكدت، في وقت سابق، توفير 3 أدوية محلية يمكنها الإسهام في القضاء على "كورونا المستجد" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة الماليزية في أواخر الشهر الماضي: "طبقا لما جرى رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية، ومنها تقرير وكالة التنظيم الرقابي للمواد الصيدلانية وهيئة مكافحة المخدرات، فلا يوجد دليل علمي يمنع استخدام دواء "الكلوروكين" وكل من "الهيدروكسي الكلوروكوين"، ومزيج من العقارين هما "اللوبينافير" و"الريتونافير" في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.