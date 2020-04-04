رفض سداد قيمة انتداب الخبير.. مجلس الدولة يؤيد رسوب طالب حقوق بني سويف

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، "دائرة السادسة تعليم " ، قرار جامعة بني سويف بإعلان نتيجة طالب بكلية الحقوق للعام الدراسي 2013، حصل على 5 درجات في مادة القانون الجنائي من إجمالي 20 درجة، بعد أن أضاع على نفسه فرصة ندب خبير وتقاعس عن سداد أمانة الخبير .

وطالبت المحكمة الطالب بإيداع مبلغ 1000 جنيه كأمانة للخبير الذي تنتدبه المحكمة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، إلا أنه تقاعس ولم يقم بسداد المبلغ، ويكون بذلك أسقط حقه في طلب الاستعانة بأهل الخبرة بحسبانه قد أضاع على نفسه فرصة الاستعانة بخبير لإعادة تصحيح كراسة إجابته.

واطلعت المحكمة على كراسة الإجابة الخاصة بالطالب، وتبين أنه تم تصحيح جميع الأسئلة، وأطمأنت المحكمة لهذا التصحيح وللدرجات المُقدرة عن إجابة كل سؤال، لتعتبر المحكمة هي الخبير الأعلى وتملك وزن الأمور بميزان الحق والصدق والعدل.

وثبت أيضًا أن عملية الجمع لهذه الدرجات سليمة، ولا يوجد أي جزئية غير مصححة، وكذلك لا يتوافر أي أخطاء في جمع الدرجات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالب وحصوله على 5 درجات من إجمالي 20 درجة صحيح ومتفق مع القانون.