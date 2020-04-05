مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:35

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:42

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:16

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 12:14

أذان العصر 03:47

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:36