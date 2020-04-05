مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأحد 05 أبريل 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:11
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:35
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:42
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:16
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:17
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 04:05
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 06:04
أذان العشاء 07:21
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 04:25
أذان الظهر 12:14
أذان العصر 03:47
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:36