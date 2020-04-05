أحمد السقا ورامز جلال "معلقان" بين بيروت ودبي بسبب كورونا

اقترب رامز جلال من تصوير حلقات برنامج المقالب الذى عُرف به كل عام، ويتبقى له حلقات قليلة، وكشفت مصادر أنه رغم وقف التصوير بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن "رامز" لازال مُعلقا في دبى في الوقت الحالي بعد وقف حالة الطيران بين البلدان على أمل عودتها في الفترة القادمة لاستكمال باقي حلقات البرنامج المتبقية.

ويواجه الفنان أحمد السقا المشكلة نفسها، لكن في بيروت وليس دبي، حيث يتواجد في بيروت من أجل تصوير برنامجه "أغلب السقا"، الذي طرح البرومو الدعائي الخاص به منذ عدة أيام، حيث صور السقا عددًا من الحلقات في العاصمة اللبنانية، ولازال معلقا دون العودة، انتظارا لتصوير عدد من الحلقات الأخرى.