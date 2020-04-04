توزيع 5657 شريحة تابلت لطلاب الأول الثانوي بأسوان

أكد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن المديرية انتهت اليوم من تسليم جميع شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت لـ5657 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام، والتى بدأت من يوم 30 مارس الماضي.

ولفت "الفيوم" إلى أنه تم تقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس بعيدًا عن الازدحام، مع تعقيم وتطهير هذه المدارس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى غدًا، وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بمنازلهم فى تمام العاشرة صباحًا سواء من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق "واي فاي" أو الشريحة.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات التجريبية، ولضمان تمكن الطلاب من الدخول على المنصة الامتحانية، مشيرًا إلى أنه في حال مواجهة أي مشكلة فى الامتحان فعلى الطالب أن يتواصل مع مدرسته، إضافة إلى التوجه لأقرب سنترال أو فرع لشركة الإتصالات فى حال وجود مشكلة فى تشغيل أو تفعيل الشريحة.