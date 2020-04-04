تعليم الإسماعيلية: جاهزون لامتحانات الصف الأول الثانوي غدا الأحد

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على انتهاء المديرية من استعدادتها لامتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي، حيث تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية، وعضوية مديرعام التعليم العام، ومديرالتعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء، ومدير مركز المعلومات ومدير مركزالتطوير التكنولوجى، وتشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مديرعام الإدارة وعضوية مديرالتعليم الثانوي، ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطويرالتكنولوجي بالإدارة، وتشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مديرالمدرسة وعضوية مسئول الحكومة الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة

وأشار الدكتور خالد خلف قبيصي، إلى أن الطلاب سيؤدون الامتحانات من منازلهم، ومن خلال التابلت الخاص بكل طالب، وأي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان سوف يتمكن من التواصل مع مسؤول التطويرالتكنولوجي بالمدرسة، ومن المقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي فى الوقت المخصص لمحافظة الإسماعيلية الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضح مدير التعليم بالإسماعيلية أنه تم تسليم جميع الطلاب الشرائح الخاصة بهم من المدارس التى تم تخصيصها لتسليم الشرائح منعا للتكدس وتسهيلا على أولياء الأمور والطلاب، كما تمت مراجعة البيانات الخاصة بكل طالب مع مسؤول التطويرالتكنولوجى بكل مدرسة، وسوف يتم متابعة الامتحانات غدا وتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب.